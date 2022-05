Ajakirjanik Heelia Sillamaa tunnistab: jäin rasedaks vaid nädalad pärast Peebuga tutvumist

Heelia Sillamaa tunnistas eile avaldatud Instagrami postituses, et tema elus on üks pealtnäha lihtne küsimus, mida kuuldes kukub keerutama kiiremini kui keskmine poliitik. Küsimuseks on: “Kui pikalt te Peebuga koos olete olnud?”



"Täna vastan ausalt, et Peebuga tutvusin ma elus esimest korda kaks aastat ja kolm kuud tagasi," kirjutab naine, "Meie pisipoja sai paar päeva tagasi pooleteistaastaseks. Kõvemad arvutajad leidsid siit vist juba väikse loogikavea? Need arvud tähendaks seda, et ma jäin rasedaks vaid nädalad pärast Peebuga tutvumist…"