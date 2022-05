Heelia Sillamaa tunnistas eile avaldatud Instagrami postituses, et tema elus on üks pealtnäha lihtne küsimus, mida kuuldes kukub keerutama kiiremini kui keskmine poliitik. Küsimuseks on: “Kui pikalt te Peebuga koos olete olnud?”



"Täna vastan ausalt, et Peebuga tutvusin ma elus esimest korda kaks aastat ja kolm kuud tagasi," kirjutab naine.