VAATA | Kalush Orchestra avaldas oma võiduloost video, millest sai kohe ülemaailmne hitt

Pühapäeva varahommikul lasi Kalush Orchestra välja võiduloo ametliku muusikavideo. "Pühendasin selle loo oma emale ja sõja puhkedes sai laul palju uusi tähendusi. Kuigi ei laulda sõjast, hakkasid paljud inimesed seda laulu Ukraina sõjaga seostama," seisab video kirjelduses, "Seda hakati nimetama meie sõja hümniks. Kui Stefania on nüüd meie sõja hümn, siis tahan, et see oleks ka meie võidu hümn."

Videos on kaadrid lapsi abistavatest sõduritest ja linnadest, mille Venemaa on hävitanud. Muusikavideo eesmärgiks on näidata, kuidas sõda mõjutab tsiviilelanikke ja loomulikult on näha ka Kalush Orchestra liikmeid.