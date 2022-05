„Reetur“ vallutab maailma: nii suure publiku ette pole ükski Eesti sari varem jõudnud

Disney+Hotstar on soetanud Elisa ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös valminud spioonipõneviku „Reetur“ näitamisõigused. Elisa sisujuht Toomas Ili märgib, et nii suure publiku ette pole ükski Eesti sari varem jõudnud. „Spioonidraamad on India erinevatel voogedastusplatvormidel järjepidevalt edukad olnud ning „Reeturil“ on ülimalt kvaliteetne lugu, näitlejatöö ja produktsioon, et 46 miljoni kasutajaga platvormil uut fännibaasi kasvatada.“

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe usub, et selline edulugu loob võimalusi ka tulevastele Eesti sarjadele: "Kui varem on meie levifookus olnud pigem Euroopakeskne ja konkurents sellel turul väga karm, siis koostöö India müügiagendiga Go Quest on näidanud, et meie toodetud sisul on võimalusi kogu maailmas."

Lisaks Indiale on spioonipõnevik äratanud tähelepanu ka mujal maailmas. Sarja näitamisõigused on omandanud Jaapani erameediafirma WOWOW, Leedu Rahvusringhääling LRT ning Austraalia SBS, lisaks on huvi sarja vastu üles näidanud meediafirmad Aasias, Austraalias ja Lõuna-Ameerikas. Sarja levitab maailmaturul distributsioonifirma GoQuest Media.

ERR-i ja Elisa koostöös valminud "Reetur" jõudis esmakordselt vaatajate ette 2019. aasta lõpus ning Alfred Vindi rolli eest pärjati Tambet Tuisk Eesti Filmi- ja Teleauhindade jagamisel parima sarjanäitleja tiitliga. Sarja teine hooaeg esilinastus möödunud sügisel Elisa Huubis, ETV ekraanile jõuab põnevik 2022. aasta sügisel. Novembri alguses tunnustati "Reeturit" kahe auhinnaga rahvusvaheliste teleprojektide festivalil "Heart of Europe" ja 2020. aastal pälvis Eesti põnevussari žürii eripreemia ka Tšehhis toimunud "Serial Killer" tele- ja veebiseriaalide festivalil.