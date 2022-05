Amber Heard avaldab, miks Johnny Depp talle kohtuprotsessi käigus kordagi silma pole vaadanud

2020. aasta kohtuprotsessi käigus mõisteti Johnny Depp (58) süüdi oma ekskallima Amber Heardi (36) vägivaldses kohtlemises, vahendab Independent. Depp on süüdistusi korduvalt ümber lükanud ning algatas aprillis kohtuprotsessi, mille eesmärgiks on tõestada, et Heard üritas oma väidetega sihilikult kahjustada tema mainet ja karjääri.

Tähelepanelikud inimesed on märganud, et Depp ei vaata kohtus eksnaise poolegi. Deppi advokaat Camille Vasquez tõstatas selle teema ja ütles näitlejatarile: "Depp pole terve kohtuprotsessi vältel kordagi teie poole vaadanud, või on?". "Ei ole märganud jah, et ta seda teinud oleks," vastas Heard. Naine lisas, et sel ajal, kui tema ise tunnistusi andis, vaatas ta korduvalt eksmehe poole. "Te teate täpselt, miks Depp teie poole ei vaata. Kas pole nii?" jätkas Vasquez. "Tõepoolest," tunnistas Heard.

Deppi advokaat jätkas: "Depp lubas, et te ei pea enam kunagi tema silmi nägema? On see tõsi?" Seejärel lasti kohtusaalis 2016. aasta helisalvestist. "Me ei näe üksteist enam kunagi...Sa ei näe enam mu silmi," kõlas Deppi hääl. "Ta on seda lubadust pidanud, kas pole?" küsis Vasquez. "Nii palju kui tean, ei saa ta mulle enam otsa vaadata," tõdes Heard.

Käimasolev kohtuprotsess on Deppi jaoks tõenäoliselt viimane õlekõrs karjääri ja maine päästmiseks. Kui tegu oli varem ühe kõrgemini tasustatud näitlejaga maailmas, siis teeb Depp täna kaasa üksnes madala eelarvega filmides.