Festivalihooajaks valmis? Augustibluus avalikustas läbi aegade võimsaima esinejaterivi

Bluusi sünnimaalt USAst on Augustibluusile saabumas Devon Allman Project , kus teevad kaasa bluusimaailma tippu kuuluvad kitarristid Larry McCray ja JD Simo . Paljude auhindadega pärjatud kitarrist, laulja ja laulukirjutaja Devon Allman on legendaarse The Allman Brothers ’i asutaja Gregg Allman i poeg, kes ka ise kaheksakümnendatel koos isaga mainekas bändis mänginud.

Reedel, 5. augustil astub festivali pealavale Ariel Posen , keda Rolling Stone Magazine peab "tänapäeva kitarrikangelaseks" ja kelle Music Radar on "maailma kümne parima rokkkitarristi" hulka valinud. 33-aastase kanadalase muusika on traditsioonidest juurduv aga vägagi tänapäevane, haarates mõjutusi nii rock’n’rollist, americanast, soulist, R&Bst kui ka biitlitest inspireeritud popist.

Ameerikast on festivalile saabumas ka suupillimängija ja laulja Tad Robinson, kes Ameerika džäss- ja bluusmuusika ajakirja DownBeat arvates on jõudnud parimate elusolevate bluusilauljate nimekirja tippu ning kel on ette näidata suisa kümme Blues Music Awards’i (Bluusimuusika Grammyd) nominatsiooni. Otse Nashville’ist saabub kodumaale Eesti edukaim kitarrist Laur Joamets, kes on ookeani taga koos Lõuna-Aafrika päritolu lauljanna Laura Reed’iga loonud bändi LORE. Duo, mis segab grunge, bluusi ja roki elemente ehedateks elektrilisteks Americana hümnideks, ilmutas möödunud aastal albumi, mille esiksinglit "Surrender" esmaesitleti muusikaajakirjas Rolling Stone.