Viimasel kohtuistungil uuriti Heardilt, mis on saanud lubadusest annetada hüvitiseks saadud 3,5 miljonit dollarit ACLU heategevusfondile. Nimelt, lubas näitlejatar, et kogu lahutusest saadud hüvitis läheb heategevuseks. 2018. aastal ütles Heard Hollandi saates "RTL Late Night", et on sõnad teoks teinud.