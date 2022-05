Eurovisioni sohiskandaal kütab kirgi: süüdistuse saanud kaks riiki ei saa aru, mis nad valesti tegid

Algselt otsustas Euroopa ringhäälingute liit mitte avaldada kuue riigi nimed, kelle punktid eemaldati ja EBU poolt arvutatud skooridega asendati. Öeldi vaid, et kahtlusi tekitasid teise poolfinaali ajal esile kerkinud "hääletusmustrid". Kuid koheselt pärast finaali lõppu hakkasid sotsiaalmeedias levima kuuldused, et tegemist on Rumeenia ja Montenegro kõrval veel San Marino, Poola, Aserbaidžaani ja Gruusiaga.

Õli valas tulle ka fakt, et nendest kolm riiki ei saanud ise oma žürii punkte edastada, vaid väideti, et tehnilise viperuse tõttu ei saada nendega ühendust. Tuleb välja, et muudatusest said antud riigid teada ka samal ajal, kui skandaal lahvatas. Näiteks Rumeenia punktide edastaja oli juba kaamera ees ootamas, kuid sekund enne tema korda öeldi, et ta ei pääsegi eetrisse. Videosalvestus tema reaktsioonist on levimas sotsiaalmeedias.