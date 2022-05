KUULA | Eesti seksikaim räppar? Supermodell Alexandra Elizabeth Ljadov üllatab uue singli ja kuumade klõpsudega

"“So Toxic" on glamuurne kummardus ikoonilisele Studio 54 ajastule New York'is. Groovy bass ja haarav drum beat panevad tantsupõranda kindlasti rappuma ka kümneid aastaid peale legendaarse diskoklubi sulgemist," räägib loo atmosfäärist Alexandra Elizabeth.

Alex jätkab: „Laulusõnu kirjutades mõtlesin ma „What would Cher say?", kuna loo sõnum keerleb popdiiva kuldajastus, ümber joovastava peo meeleolu ning ühe inimese story, kes soovib, et teda nähakse rohkem kui lihtsalt lõbustust õhtuks. Lõpuks annab loo peategelane järele ning alistub ümberringi toimuvale."