Ka rikkad nutavad: "Selgeltnägijate tuleproovi" saatejuht kurtis, et on vaene, sest ei jaksa enam kortereid osta

Nimelt ei taha "Selgeltnägijate tuleproovi" saatejuht kokku kogutud raha sukasäärde hoiule panna, vaid ta tahab just kinnisvarasse investeerida. Kuid pärast töö kaotamist pole tal enam nii palju sissetulekut, et pidevalt oma raha kuskile ära paigutada. "Ma ei teeni piisavalt, et enam investeerida korteritesse," ütles Bašarov saates.

Ta tõi välja, et praegu on tal rolle vähe. "Praegu filmitakse vähe, teatris on ka tööd vähe," kurtis kunstnik. Varasemalt on ta jäänud töödest ilma ka seetõttu, et on olnud oma eksnaiste suhtes vägivaldne. Ta ostis hiljuti väikese paadi, kuid selle kallal kõpitsemine on sanktsioonide tõttu soiku jäänud.