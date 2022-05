Siiski kõbus! Kuninganna Elizabeth avas endanimelise metrooliini

Kuninganna troonijuubeliks valminud Elizabethi metrooliini avamine toimus Paddingtoni jaamas. Uus liin on 100 kilomeetrit pikk ning selle teekonnal on 41 peatust. Kuninganna ostis ka uue metrooliini esimese pileti. Tähtsal avatseremoonial, mis on osa troonipidustustest, saatis kuningannat tema noorim poeg prints Edward, vahendab The Sun.