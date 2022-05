Veidi vanamoeline? Dolly Parton kasutab suhtlemiseks ikka veel fakse

Miley Cyrus oli esmaspäeval Ameerika telesaates "Late Night with Seth Meyers" ning rääkis seal oma kuulsast ristiemast. Cyrus ja Parton osalesid hiljuti Ameerika mobiiltelefonide ettevõtte T-Mobile reklaamis, kus kutsusid inimesi liituma ettevõttega hea telefonipaketiga. Selle peale ütles Cyrus, et ristiema osales küll reklaamis, aga ei mõista tema üleskutset.

"See oli hämmastav, sest ta tegi reklaami telefonide jaoks, aga iga kord, kui ma ajan asju Dollyga, on see ikka läbi faksi. Ta kasutab harva telefoni," ütles Cyrus ja sõnas, et kuulus ristiema peaks järgmine kord faksimasinat reklaamima.

Kui saatejuht Meyers juhtis tähelepanu faktile, et tegemist on eksitava reklaamiga, ütles Cyrus, et ristiema tiim kasutab telefoni tema eest. Et faksist SMS saada, tuleb läbida tõeline kadalipp, vahendab People. "Ta teeb faksi, keegi skännib selle faksi ja panevad selle sõnumisse, mis saadetakse mulle. See on alati allkirjastatud," paljastas Cyrus.

Miley on mõelnud, et peaks oma sõnumitega sama palju vaeva nägema nagu kantrilauljannast ristiema. Ta sõnas, et on proovinud võtta aega ja teha ise kirju ristiemale, kuna see oleks eriline ettevõtmine. "See ei ole tavaline. Ta ju võttis aega, et välja võtta oma trükimasin," lisas Cyrus.

Parton ei piirdu fakside saatmisega ja saadab Cyrusele ka uute laulude demosid kassettidel. Ühes demos rääkis Parton oma ristitütrele tehnoloogia kasutamisest. "Kogu jutt oli kassetil, mis oli salvestatud helina nuputelefonile ja keegi pani selle iPhone’ile, mis siis saadeti mulle," kirjeldas Cyrus ristiemaga suhtlemise keerulisust.

Tundub, et Dolly peaks ise oma reklaami ja kassetti kuulda võtma ning faksi kasutamiselt telefonile edasi liikuma.