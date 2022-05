Laura Põldvere astub Haapsalu Itaalia Muusika Festivalil üles erikavaga

Laura hinges on juba pikka aega koht Itaalial koos oma kultuuri, armastuse ja hea toiduga. Tal on reegel, et reisib alati kohta, kus ta varem käinud pole. "See reegel aga ei kehti Itaalia kohta, sinna olen ma nõus iga hetk tagasi minema,” ütles lauljanna.