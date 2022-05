Taas vallaline! Jason Sudeikis läks lahku endisest glamuurimodellist

Sudeikis ja Hazell kohtusid Ameerika sporditeemalise komöödiadraamasarja "Ted Lasso" võtetel. Esimest korda nähti neid avalikult koos eelmise aasta veebruaris, kuid paarina märgati neid New Yorkis jalutamas mullu juunikuus, vahendab Hollywood Life. Sudeikist ja Hazelli tundev allikas paljastas eelmisel aastal The Sunile, et Jasoni arvates on Keeley olnud alati imeliselt atraktiivne. "Ta ütles oma sõpradele, et on naisesse juba aastaid armunud olnud," teadis allikas kommenteerida.