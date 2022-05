Kourtney Kardashian kutsus pulma ainult vanaema: see oli emotsionaalne mõlema jaoks

Esmaspäeval abiellusid Kardashian ja Barker ametlikult Santa Barbara kohtumajas. Ainsateks külalisteks olid pulmas Travise isa Randy ja Kourtney vanaema MJ. Nüüd on selgunud põhjus, miks Kardashiani tuntud õdesid pulmas polnud. Pruut soovis juba alguses väikest tseremooniat ja teadis, et oma õdesid sinna ta ei soovi – kui ta kutsub ühe, peab ta ka teised kutsuma. Ema järjekordsest suursündmusest jäid ilma ka Kourtney lapsed, vahendab Hollywood Life. Mäletatavasti sai Kourtney tütar Penelope ema peale pahaseks, kui ei saanud osa võtta tema üllatuskihluspeost.

Kourtney jaoks oli ülimalt oluline vanaema kohalolek pulmas. Oma nõrga tervise tõttu on MJ koroonapandeemia ajal olnud pikalt isolatsioonis, et oma tervist hoida. Isolatsioonis tundis ta üksildust, kuna ei näinud oma suurest perest kedagi. Nüüd, kui MJ on isolatsioonist väljas, soovis Kourtney, et tal oleks eriline roll pulmas. Vanaema tähendab Kourtney jaoks väga palju, kuna veetis temaga lapsepõlves palju aega koos. Peret tundev allikas kinnitas, et pulm oli mõlema jaoks eriline ning nad muutusid tseremoonia ajal emotsionaalseks.