FOTOD | Endiselt vormis! Elon Muski emast sai tuntud bikiiniajakirja vanim kaanestaar

Enam pole tähelepanu keskpunktis mitte miljardär Elon Musk, vaid tema nooruslik ja kaunis ema Maye Musk. CNN avaldab, et tegu on ajakirja Si Swimsuit seni vanima kaanestaariga. Musk on üks neljast kaanemodellist, teised on Kim Kardashian, lauljatar Ciara ja moeguru Yumi Nu.