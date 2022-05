Måneskin'i solist bändi kritiseerijatest: neil on keeruline magada, sest saavutasime ihaldatud edu

Måneskini solist Damiano David ütleb BBC-le antud intervjuus, et bändi tähelend pole olnud takistusteta. "See ei juhtunud kohe meie karjääri alguses, vaid kuskil keskosas," räägib laulja, "Kõik algas hästi, aga ühel hetkel hakkasid inimesed takistama meid tegemast seda, mida kõige rohkem armastasime. Uskusime sellegipoolest endasse ja oma bändi ning hiljem nad tunnistasid, et meil oli õigus."

Bändi trummar Ethan sõnab, et inimestel, kes neid varem kritiseerisid, ei lähe kõige paremini. "Nad kiidavad meid praegu taevani ja ütlevad, et oleme uskumatud," räägib mees, "Aga nad ei öelnud seda, kui me veel kuulsad polnud. Seega, me ei usalda neid inimesi."

Damiano tunnistab, et tal pole aimugi, mis bändi mahategijatest tänaseks saanud on. "Arvan, et neil on üsna keeruline magada, sest saavutasime ihaldatud edu," avaldab artist.