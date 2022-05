VIDEO | Kuulujutud liikvel! Kas Johnny Deppil on oma advokaadiga suhe?

Paljudele on jäänud silma Johnny Deppi ja tema advokaadi, Camille Vasquezi väga familiaarne läbisaamine. Fännid ei suuda ära otsustada, kas seal taga on südamlik sõprus või hoopis romantiline side. Viimastel päevadel on just Vasquez Amber Heardi ristküsitlenud ning naise valetamisega vahele võtnud. Kohtuistungite pauside ajal on tähelepanu köitnud ka advokaadi ja Deppi soojad kallistused, kirjutab Fox News.