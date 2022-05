KLÕPS | "Kuidas jalg käib? Ikka hästi käib" - Luule Komissarov saadab fännidele pärast operatsiooni tervisi

Luule Komissarov avaldas 18. mail, et on peagi teatrilavade jaoks taas vormis. Naine jagab vahvat klõpsu Haapsalust ja räägib fännidele, kuidas tal läinud on. "Kuidas jalg käib? Ikka hästi käib, tänan küsimast! Vähemalt varsti, " kirjutab näitlejanna Facebookis, "Teise põlve vahetus tehtud nagu naksti. Aitäh, TÜ Kliinikumi ortopeediaosakond ja dr Jaan Laos."