Palju õnne! Taylor Swift lõpetas New Yorgis ülikooli

Lauljannal õnnestus ka lõpetajatele kõne pidada, kus ta tänas teisi lõpetajaid, kes parandavad oma tööga maailma. Ta viskas nalja, et saab lõpuaktusel kõneleda oma muusika tõttu. "Ma olen 90 protsenti kindel, et peamine põhjus, miks ma siin olen, seisneb selles, et mul on laul nimega "22"," sõnas Swift oma kõnes.

Ta tänas laval kõneledes ka oma ülikooli. "Ma soovin tänada New Yorgi Ülikooli, et nad tegid minust doktori, vähemalt paberil. Mitte sellise doktori, keda sa hädaolukordadeks endale appi tahad, kui su häda ei seisnes just selles, et sa soovid kuulda kaasahaaravat laulu," naljatles Swift enda üle. Ta lisas, et on alati unistanud ülikooli minna ning nüüd on ta unistus täitunud. Kõnes soovitas ta lõpetajatel mitte hoida tagasi oma entusiasmi ja sõnas, et vigade tegemises peituvad õppetunnid.