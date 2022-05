Buckinghami palee on mures: Harry ja Meghan filmivad dokksarja ja avaldavad raamatu

Harry ja Meghan filmivad kodust dokksarja Netflixi jaoks, mis on osa nende 100 miljoni dollarilisest kokkuleppest voogedastusplatvormiga. Nad on lubanud kaameraid isegi oma 14 miljonit dollarit maksnud Montecito mõisa, et filmida sisu oma avameelse sarja jaoks. Kuuldused sarjast on pannud Briti monarhia muretsema, milliseid pommuudiseid võib paar kuningliku pere liikmete kohta avaldada.

Sussexid on töötanud koos produktsioonitiimiga sarja kallal juba mitu kuud ning see näitab Harry ja Meghani kodust elu, vahendab Daily Mail. Netflix soovib sarja avaldada aasta lõpuks, et see langeks kokku prints Harry memuaaride avaldamisega, kus prints räägib oma suhtest võõrdunud perekonnaga. Kuninglik paar soovib aga, et sari jõuaks eetrisse järgmisel aastal. "Ajastust veel arutatakse, asjad pole veel kindlad," teadis üks produtsent rääkida.

Memuaariraamatu tegemine tuli nii kuninganna Elizabethi, prints Charlesi ja tema poja Williami jaoks šokina. Harry teatas neile, et on salaja raamatu kallal töötanud juba üle aasta. Sussexi hertsogi raamatu kirjastajad sõnasid, et raamatus on ülevaade kogemustest, seiklustest, kaotustest ja elu õppetundidest, mis on Harry elu kujundanud. Kuninglikud eksperdid on hoiatanud, et raamat võib veelgi enam kahjustada niigi hapraid suhteid Harry ja pere vahel.

Uudised paari tulevasest dokumentaalsarjast on juba Buckinghami paleed murelikuks teinud. Briti kuninglik pere kardab lugusid, mida Sussexid kaamerate ees monarhiast on pajatanud. Produktsioonifirma on Harryt ja Meghanit mitmel reisil saatnud ja filminud ka paari kodus. Veel pole kindel, kas kaamera ette on jäänud paari 3-aastane poeg Archie ja peagi aastane Lilibet.