Viimsilaste Facebooki gruppi ilmus paar päeva tagasi Triinu Liisi poolt tehtud postitus: "Kuidas saab olla nii, et kiiruga arstiabi saamiseks peab maksma parkimistasu (või parkimistrahvi). Kas tõesti ei saa minna haiglasse selle pärast muretsemata? See lihtsalt on juba täielik absurd."

Tuntud blogija kirjeldab olukorda, kus ta peaks palavikus lapsega hommikusel ajal ruttu kontrolli jooksma. "Kui olen saanud ainukese aja, sest liin on alati hõivatud ja ajad kinni, siis esimene asi, millele ma mõtlen, ei ole see, et parkimine peale panna. Kas on mingi unknown (teadmata – toim) parkla, kuhu saavad inimesed parkida haigla ümber, kus ei pea 40 eurot trahvi maksma, kui on SOS ja tervisehäda? Just asking for a friend (küsin sõbra jaoks – toim)!"