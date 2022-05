Varem Hartwall Arena nime kandnud sisehalli nimi muudeti tänavu märtsis Helsinki Arenaks. Soome joogitootja Hartwall ei tahtnud enam, et nende bränd oleks antud kohaga seotud. Kuna halli omanikud on venelased, on mitmed maailmakuulsad staarid oma esinemised Helsinki Arenal tühistanud. Esinemised on ära jätnud nii Elton John, Björk kui ka maailmakuulus tsirkusesõu Cirque du Soleil.