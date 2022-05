Eurovisioni korraldajamaa küsimus kogub tuure. Ukrainlased tunnistavad, et nemad ei pruugi võimelised olema

Kui Eurovisioni võitnud Kalush Orchestra mitmed liikmed haarasid esmaspäeval relvad ja läksid sõtta tagasi, siis Ukraina Rahvusringhääling (UA: PBC) on hakanud järgmise aasta võistluse nimel tegutsema. Ringhäälingu juht Mõkola Tšernotõtskõi tunnistas kodumaal antud pressikonverentsil, et EBUga on ees ootamas rasked läbirääkimised. Kuigi algselt võis tunduda, et ukrainlased mõtlevad ebarealistlikult, siis ringhäälingu juht on kahe jalaga maa peal.