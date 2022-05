Amber Heardi õde: Johnny Depp lõi korduvalt oma naist näkku

"Johnny oli juba haaranud Amberi juustest ühe käega ja lõi teda teise käega korduvalt näkku, sellel ajal, kui ma kõrval seisin," kirjeldas Henriquez võigast vahejuhtumit. Turvamees eraldas paari ning Henriquez viis õe tema korterisse ja lukustas ukse. Ta sõnas, et kuulis Deppi ukse taga karjumas. "Ma f***ing vihkan sind! Ma f***ing vihkan teid mõlemaid! Te kuradi pätid, kuradi h***ad!" kuulis Henriquez õe abikaasat karjumas.

Whitney on ka varem antud intsidendi kohta ütlusi andnud – 2020. aastal Suurbritannias toimunud laimamisprotsessi ajal. Tollal leidis kohtunik, et Depp ründas Heardi nii selle kui ka paljude teiste vahejuhtumite ajal.

Ka Depp on praeguse kohtuprotsessi ajal vahejuhtumi kohta tunnistuse andnud. Enda arvates sai ta Heardilt löögi ning vandekohtule näidati pilti tema sinikatega näost. Depp ei maininud, et lõi Heardi või tema õde. Ka turvamees Travis McGiven andis ütlusi, mis Deppi versiooniga üldiselt kattusid. Amber Heardi versioon juhtunust aga erines Deppi omast. Ta mäletas, et lõi Deppi oma õde kaitseks ning mees oli Heardi peast kinni hoidnud ja teda korduvalt näkku löönud.