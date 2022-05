VAATA | Martin Helme esimene TikToki video kogub kuulsust

Eesti TikToki-maastiku uusim tulija paistab olevat EKRE. Tähtsast sündmusest teatas Martin Helme Facebookis. "Nimi on Helme. Martin Helme. Universal Exports. Me tegeleme nüüd ka TikTokiga," sõnas ta.

Erakonna esimene video sotsiaalmeediaplatvormil on kogunud juba üle 27 000 vaatamise. Video kommentaaridest leiab aga vastakaid reaktsioone. "Keegi ei kutsunud teid," sõnab üks kommenteerija. Teine aga ei suuda vaadatut uskuda ja pakub, et tegemist on aprillinaljaga.