Saatuse iroonia: Putini tütre saladusliku elukaaslase nimi tekitab äiapapas arvatavasti hirmujudinaid

35-aastase Tihhonova eraelu on siiani olnud pea sama saladuslik kui tema isa oma. Putini perekonnanime asemel valis ta oma emapoolse vanaema nime ja on teada, et viimastel aastatel on ta keskendunud karjäärile. 2013. aastal abiellus ta Venemaa noorima miljardäri Kirill Šamaloviga, kuid nende liit lagunes vaid mõne aastaga. Väidetavalt ei sündinud nende suhtest ühtegi järeltulijat.