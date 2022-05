Migos laguneb? Räppar Offset ei jälgi enam sotsiaalmeedias bändikaaslasi

Ameerika räpparid Offset, Quavo ja Takeoff moodustavad üheskoos räpitrio Migos. Tundub, et meeste vahel on suhted hapuks läinud - Offset ei jälgi sotsiaalmeedias enam bändikaaslasi. Fännid muretsevad, et trio läheb lahku ja koos enam muusikat ei tee.