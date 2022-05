Suur muutus kuninganna Elizabethi elukorralduses: Windsori lossis seab end sisse uus elanik

Windsori lossis leiab peagi aset suur muutus. Nimelt, asub sinna elama ka Elizabethi assistent Angela Kelly, kelle ülesandeks on olla kuningannale toeks ja teda toimetustes abistada. Monarhil on juba pikemat aega liikumisprobleemid, kuid ta keeldub ratastooli kasutamast.

Elizabethil ja Kelly'l on väga hea suhe, vahendab TheSun. Angela Kelly on peaaegu 30 aastat olnud Briti õukonna ja selle siseringi lahutamatuks osaks. Elizabethi assistendina töötades on naine kirjutanud kuningakojast mitu raamatut, milles kirjeldab oma kohustusi Elizabethi lähima alluvana. Muuhulgas mainis ta, et kannab alati kuninganna uued jalanõud enne ise sisse, et need Elizabethi jalas võimalikult mugavad oleksid.