PUUST JA PUNASEKS | Kuidas kuus riiki end Eesti poolfinaalist pettusega edasi üritasid saada, kuid neli neist põrusid

Pärast 66. Eurovisioni lauluvõistluse lõppu on kuumimaks teemaks kerkinud see, et kuus riiki jäid vahele suurejoonelise pettusega teises poolfinaalis. Nüüd on Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) kinnitanud, kes sinna kuue riigi hulka kuulusid ning kuidas nende skeem välja nägi. Tuleb välja, et midagi geniaalset nad ei üritanudki teha.