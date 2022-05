RÕÕMUSÕNUMID | Brad Jurjensi perre sünnib poeg: kolm on kohtuseadus!

"Juhhu! Tuleb poeg!!" hõiskas Brad Jurjens ühismeedias, "Kolm on kohtuseadus!" Musta Hundi liige on varasemalt Õhtulehele tunnistanud, et poeg on tema perre vägagi oodatud. "Ma ei tea, kas tulistangi ainult tüdrukuid, aga tahaks ikka poissi ka," sõnas Brad toona.