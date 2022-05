Saatejuht Kethi Uibomägi teeb teletööst pausi: puhkan, magan ja laen akusid!

Saatejuht ja laulja Kethi Uibomägi avaldas möödunud nädala Instagrami postituses, et püüab enda keha vajadusi rohkem kuulata. "Kui ma olen magamata ja ei suuda end voodist välja veeretada kell 7:30, siis tuleb võtta aeg ja end välja puhata," kirjutas naine, "Unise ja väsinud ajuga pole minust kellelegi tolku."

Täna teatab saatejuht Instagramis, et läheb mõneks kuuks telekast puhkusele. "Sügisel kohtume ekraani vahendusel, seniks aga puhkan, magan ja laen akusid!" kirjutab ta,

"Aitäh kaasa elamast"

Teleprodutsent Anneli Lahe sõnul on Kethil on külmetushaigus ja seepärast läks ta eetrist mõned päevad varem kui algselt plaan oli. "Nimelt, saavad meie tublid ankrud Marek ja Kethi suvel puhata, et sügisel värskena naasta," avaldab Lahe, "Suviseid Seitsmeseid juhivad teised saatejuhid, kelle nimed avaldame peagi.”

Marek Lindmaad asendab juba praegu Sven Soiver, sest saatejuht on reservväelaste õppusel Siil. "Olen ankur esialgu kuni Marek ära on - praegu on ta õppustel, pärast seda on tal veel pikk puhkus, sest ta on ju nagu Kethigi septembrist saadik olnud eetris iga nädal, viis päeva nädalas ja puhkuse täiega ära teeninud," kommenteerib Soiver. Uus saatejuht lisab: "Kethi ongi juba tänasest puhkusel ning olin eetris ainsa saatejuhina. Nii ka lähitulevikus, aga mitte iga päev."

Sven Soiver ütleb, et eetris on tore olla. "Kogu toimetus ja tehniline personal on olnud väga toetav, kaassaatejuht Kethi on super inimene, kellega eetris olla ning ma küll ei ole seni veel kahetsenud, et pakkumise Mareki äraolekul õhtul eetris olla vastu võtsin," räägib ta, "Eks ta kõigi muude tegemiste ja laste kõrvalt kombineerimist nõuab ning iga päev eetris ei ole, aga ega vana arm - otse-eeter, kuidagi roostetanud ei ole."