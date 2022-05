Milline kaunitar! Kate Middleton säras lummavas kleidis filmi esilinastusel

Esilinastusel liitusid kuningliku paariga filminäitlejad Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm ja Miles Teller. Cruise sai kuninglikelt fännidelt kiituse, kui pakkus Kate’ile toetavat kätt trepist üles kõndides. Hertsoginna tänas näitlejat särava naeratusega ja nad paistsid hästi läbi saavat. Cruise on lähedane ka prints Williamiga nende ühiste huvide tõttu. "Meil on palju ühist. Me mõlemad armastame Inglismaad ja me oleme mõlemad lendurid, me mõlemad armastame lendamist," ütles ta.