KUULA | Räppar ja eurolaulik koos? Traffic avaldas uue singli, millel on eriti kuulsad autorid

Tänasest on kõikidelt voogedastusplatvormidelt võimalik kuulata Trafficu uhiuut suvesinglit, mis kannab nime “Viis hommikut”. “Juba esimesel kuulamisel jäi lugu mind kummitama - see on väga meielik lugu, mis paneb jala tatsuma ning rahva kaasa laulma,” iseloomustab Trafficu solist Silver Laas uut lugu. Loo autoriteks on Vallo Kikas, Stefan Airapetjan ja Markkus Pulk ehk räppar nublu.