42-aastane staar pole piirdunud vaid Putinit pooldavate väljaütlemistega, vaid ta oli üks peamisi võtmetegelasi Chaneli käekottide saagas. Nimelt tekitas venelannade seas suurt frustratsiooni see, et kuulus moemaja pani oma poed Venemaal kinni ning tagatipuks keelati neil kanda nende loomingut antud riigis. Chaneli poodides kästi venelannadel allkirjastada nõusolekuid, kus nad lubasid, et ei kanna sealt ostetud asju Venemaal.

Just Bonya oli see, kes lõikas oma kalleid Chaneli käekotte Instagrami postituste jaoks katki ning süüdistas moemaja russofoobias. Kuigi venelannal on oma nägemus Ukrainas juhtuvast, siis Cannes'i festivalile tuli ta ikka.

Kuigi filmifestivali korraldajad on sattunud kriitikalaviini alla, siis väidetavalt üritasid nad Bonya ilmumist üritusele ikkagi takistada. Väljaande Mirror allikate sõnul ei tahetud venelannat sisse lasta, aga meediasse ilmunud fotodelt ja videodelt on näha, et Bonya oli ikkagi punasel vaibal.

Cannesi filmifestivali esindaja kinnitas, et nende üritustele on lubatud ainult mõned Venemaa väljaanded, kes saavad aru, et tegemist on sõjavastase festivaliga. Bonya ilmumist ta ei kommenteerinud.