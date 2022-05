Amber Heardi meigikunstnik aitas näitlejannal Deppilt saadud vigastusi varjata

Heardi endine meigikunstnik Melanie Inglessis seletas eelnevalt salvestatud videotunnistuses, kuidas ta aitas näitlejannal varjata sinikaid ja teisi vigastusi, mille ta väidetavalt oli saanud Johnny Deppilt füüsiliste vahejuhtumite pärast. Inglessis aitas Heardil valmistuda intervjuuks Ameerika telesaatele "The Late Late Show With James Corden", vahendab Hollywood Life.

Amberi kaitsjad näitasid kohtus pilte näitlejannast, kust oli näha tema vigastusi enne telesaates esinemist. Inglessis kinnitas, et fotod kattusid vigastustega, mida ta oli näinud Amberil enne saatesse minemist 2015. aasta 16. detsembril. "Ta nägu oli teist värvi silmade ja nina ümbert," teatas meigikunstnik. Ta lisas, et Heardil oli ka huul lõhki. Meikar selgitas vigastusi põhjalikumalt, kui Deppi advokaadid seda palusid. Kunagine Hollywoodi staarnäitleja pole eitanud, et lõi Amberit 2015. aasta detsembris toimunud intsidendi ajal.

Inglessis rääkis tunnistuses, et aitas Amberi vigastusi varjata, kasutades selleks erinevaid tüüpi peitekreeme. "Ma tegin talle meigi, aga tugevama, kui vaja oli. Me katsime sinikad natukene paksema peitekreemiga. Kasutasin virsikulise alatooniga peitepulka, mida ma tavaliselt Amberi peal ei kasuta, aga see varjab sinist tooni. Panin seda talle silmade alla," ütles meigikunstnik. Ta lisas, et kuigi Amberi signatuuriks on alati punane huulepulk, pidi ta seekord veenma Amberit, et kasutada on vaja veripunast tooni – see katab ära huulel olevad vigastused.

Amberi advokaadid uurisid meikarilt, millised olid Amberi emotsioonid enne saates esinemist. Inglessis vastas, et näitlejanna oli olnud pahane, kurb ja natukene ebakindel. Deppi advokaadid aga uurisid, kas ta oli kunagi näinud, et Johnny oleks Amberi vastu vägivaldne olnud. Meigikunstnik tunnistas, et ta ei ole ühtegi paari tüli pealt näinud ning kõik väited vägivallajuhtumite kohta on tulnud Amberilt. "Seal oli alati mingi konflikt, mõned kaklused. Osad olid füüsilised, teised verbaalsed," kirjeldas Inglessis. Ta kinnitas Deppi advokaadi väidet, et tegelikult ei teadnud ta kunagi, kuidas Amberi vigastused tekkisid.