Filipp Kirkorovil rahad otsas? Staar paiskas müüki oma garderoobi

Et jõukalt edasi elada, on laulja otsustanud nüüd müüki paisata oma garderoobi. Ta müüb raha teenimise eesmärgil oma asju internetis. Otsus riiete müügiga raha teenida pole maailmas toimuvast sõjast tingitud ja Kirkorov on ka varem oma asju müünud, viimati 2020. aasta aprillis. Siiski ei saa ta rahaga priisata. "Aeg dikteerib ökonoomsust. Ma vähendasin tohutult oma meeskonda, järele jäi vaid neli inimest, kes on minu tõelised mõttekaaslased," sõnas laulja hiljuti ühel oma esinemisel.

Krikorov pole aga ainus, kes rahaga enam suurelt ringi käia ei saa, samas olukorras on ka Vene staarstilist Sergei Zverev. "Moskvas on üürihinnad väga kõrged. See on lausa ebareaalne! Nii palju, kui ma oma kolleege tean, on kõik sellises olukorras, mitte ainult mina. Paljud disainerid on oma ateljeed sulgenud ja proovivad kodus õmmelda. Enamus mu kliente on kolinud välismaale. Ma elan säästudest ja ootan, et olukord muutus paremaks," lausus Zverev.