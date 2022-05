VIDEO | Liiga paljastav? Instagram katkestas Madonna otseülekande

63-aastane Madonna on tuntud oma provokatiivse stiili poolest nii laval kui sotsiaalmeedias. Instagramist eemaldati möödunud aasta lõpus mõned tema fotod, kuna nendega rikuti rakenduse reegleid. Nimelt, olid näha lauljatari nibud. "Mind hämmastab siiani, et elame kultuuris, kus naise kehast saab näidata iga tolli, välja arvatud rinnanibu," kommenteeris popikoon toona, "Nibu, mis toidab last!"