Läbimõeldud näitemäng? Kehakeeleekspert kommenteerib Deppi ja tema advokaadi vahelist flirti

Johnny Deppi ja Camille Vasquezi suhtlus on pälvinud paljude tähelepanu. Fännid ei suuda ära otsustada, kas seal taga on südamlik sõprus või hoopis romantiline side. Kohtuistungite pauside ajal on silma jäänud ka advokaadi ja Deppi soojad kallistused, kirjutab Fox News.

Kehakeeleekspert Judi Jamesi sõnul näib Deppi ja Vasquezi vaheline flirt olevat tahtlik, vahendab Daily Mail. "Tundub, et nad tõepoolest flirdivad, aga see on tõenäoliselt kavatsetud," analüüsib James.

Eksperdi sõnul asetab Vasquezi käitumine Deppi romantilise kangelase positsiooni ning seeläbi otsitakse staari fännidelt heakskiitu. James usub, et Deppi ja Vasquezi südamlike puudutuste näol on tegu harjutatud kehakeeleteatriga. Seda selleks, et näitleja paistaks väliselt võimalikult leebe ja võluv ehk täielik vastand sellele, milline ta Amber Heardi sõnul peaks olema.

2020. aasta kohtuprotsessi käigus süüdistati Johnny Deppi (58) oma ekskallima Amber Heardi vägivaldses kohtlemises, vahendab Independent. Depp on süüdistusi korduvalt ümber lükanud ning algatas aprillis kohtuprotsessi, mille eesmärgiks on tõestada, et Heard üritas oma väidetega sihilikult kahjustada tema mainet ja karjääri.