10 aastat abielu! Sofia Rubina: kui tunne on õige, siis on õige!

21. mail on Sofia Rubina ja Jason Hunteri kümnes pulma-aastapäev. Õhtulehe andmetel olid Jason ja Sofia teineteist vaevu aasta tundnud, kui otsustati abielluda. „Ju siis süda näitas seda õiget inimest ja meil tekkis teatud moodi äratundmine. Mingit suurt läbimõtlemist või kaalumist seal polnud. Abieluga pole vaja kiirustada, aga kui tunne on õige, siis on õige!“ avaldab naine.