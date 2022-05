Mihkel Raud armukese pidamisest: see kõik oli väga õudne ja lõppes väga halvasti

Seksikoolitaja Epp Kärsin usub, et kui suhtes on kõik hästi, siis keegi kolmas sinna kindlasti vahele ei mahu. Naine uurib, kuidas on Raual lood armukestega. "Mul on olnud elus üks armuke. Aga kogu see protsess oli väga õudne," jagab muusik-kirjanik, "Olin abielus – sellest on kohutavalt palju aega möödas – oli keeruline aeg, tohutu armumine."