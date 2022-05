FOTO | Juba jälle! Britney Spears poseerib taaskord piltidel ihualasti

Fotolt on näha, kuidas Spears paljalt ukseavas seisab ja ühe käega oma rinda katab. Oma intiimpiirkonna varjamiseks kasutab ta roosat emotikoni. Pildi all on hulgaliselt toetavaid kommentaare ka teistelt staaridelt. "Oled imeilus Britney!" kirjutab Demi Lovato. Donatella Versace lisab: "Lihtsalt võrratu Britney."

Britney Spears ja tema elukaaslane teatasid aprillikuus, et ootavad oma esimest ühist last. Paar kihlus mullu sügisel. Spearsil on eelmisest abielust kaks teismelist poega, Sean ja Jayde. Veidi üle nädala aja tagasi teatas Spears Instagramis kurbusega, et on lapsest ilma jäänud. "Üritame oma ilusat perekonda siiski edaspidi laiendada," avaldas paar.