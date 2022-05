Rootsi kuningapere tähenduslik puhkusereis: prints Carl Philip veedab suvel aega väga erilises paigas

Paigal on printsi ja printsessi armuloos eriline tähendus, sest sellest sai juba suhte algusfaasis Carl Philipi ja Sofia pelgupaik. 2010. aastal viibis Sofia koos kuningliku perekonnaga esimest korda Ölandil.

Kavaljerhuseti pindala on 500 ruutmeetrit ning hoonel on kolm korrust. Carl Philip ja Sofia jagavad elamut printsess Madeleine'i ja Chris O'Neilliga. Rootsi kuningapere ülejäänud suveplaane õukond ei avalda. Pressiesindaja Margareta Thorgren ütleb aga, et perekond veedab 14. juuli traditsiooniliselt üheskoos Ölandil.