Lenna Kuurmaa tunnistab: Lauri ei ole tõeline maamees

"Ta ei ole tõeline maamees. Ta on rohkem ärimees kui maamees. Aga ta on ka kõva töömees," tunnistab Lenna, kuid otsus täielikult maale kolida sündis üheskoos.

"Minu üllatuseks oli ta kohe nõus. Alguses natuke veel nagu ajutiselt, aga siis juba lõplikult. Lõpliku otsuse tegi elu meie eest ise ära. Ühel hetkel tuli koroona ja olukord muutus päevapealt. Tänaseks on loodud kodust töötamise võimalused ja kodust õppimise võimalused, mida on võimalik ükskõik millisel maailma serval kasutada, kui ainult internet olemas on."