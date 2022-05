ARMAS KLÕPS | Luisa ja Taavi Rõivas tähistavad tütre sünnipäeva!

Pärast Uma sündi antud intervjuus Kroonikale tõdes Taavi Rõivas, et näojoontelt on beebil sarnasust nende pere mõlema lapsega, 2009. aastal sündinud Miina Rihanna ja 2016. aastal sündinud Hermaniga, aga esimese hooga ütles vastne isa siis, et väike tütar on rohkem Miina Rihanna moodi.