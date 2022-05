Kas vana reegel peaks tagasi tulema? Eurovisioni maailmas kütab kirgi uus ettepanek

Enne koroonapausi oli tavapärane, et Eurovisionil kuuldav taustamuusika tuli helifaililt, aga kõik hääled tuli sisse laulda esinemise ajal. Kuid 2021. aastal tehti antud reegel ümber ning nüüd on iga esitus suur šõu, kus me kuuleme otse ainult põhilaulja häält.

2021. aastal Rotterdamis Islandit esindanud Daði Freyr tõstatas teema oma Twitteri kontol, kus ta tunnistas, et temale salvestatud hääled ei meeldi. "Seda on nüüd katsetatud kaks aastat ja ma arvan, et aeg on taustavokaali kasutamine fonogrammi peal lõpetada. See lihtsalt ei ole nii huvitav. Ma tahan teada, et kõik vokaalid tulevad otse, aga võib-olla on see ainult minu kiiks," uuris ta oma jälgijatelt.