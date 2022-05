Kuna Galkin kritiseeris avalikult Ukraina sõda ning kogu perekond otsustas Iisraelisse kolida, siis on ka Venemaa Putini-meelsed ajakirjanikud hakanud nende pere vastu töötama. Sel nädalal on idanaabrid saanud lugeda, kuidas maailmakuulsa primadonna abielu tuntud telenäoga on lahutamise äärel.