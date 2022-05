Zelenska, kellel on Ukraina presidendiga kaks last, tunnistas, et nad ei kohtunud pereisaga kaks ja pool kuud. Naise sõnul pidid nad kõiki pereasju ajama telefoni teel. "Meie perekond oli lõhki, nagu iga teinegi Ukraina perekond," ütles Zelenska. "Ta elas oma töökohal."