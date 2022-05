FOTOD | Tuhanded lauljad esitasid Tallinna Lauluväljakul ühendkoorina Ukraina rahvuslaulu

Ühislaulmise eestvedajad on fotograaf Kaupo Kikkas, ettevõtja Enno Rätsep ja helilooja Jonas Tarm. Kaupo Kikkase sõnul on eesmärk näidata toetust Ukrainale ja aidata koguda rahalisi annetusi MTÜ Slava Ukraini jaoks: „Laulmisest valminud videot levitame sotsiaalmeedia kanalites, et see jõuaks inimesteni üle kogu maailma ja aitaks koguda nii rahalist kui ka moraalset toetust Ukrainale.”

Helilooja Jonas Tarm usub, et esitatav laul on tugeva sümbolväärtusega: „Ukraina rahvalaulu “Punane lodjapuu aasal“ on tänaseks esitanud paljud muusikud üle maailma, sest selle sõnum on ühtsustunnet ja lootustandev. Kuna eestlaste laulupeo traditsioon on sügavalt seotud iseseisvumisega ja kooris lauldes tajume tugevat õlatunnet, siis parim viis Ukrainale toetust näidata on laulda ühiselt just seda laulu.“

Enno Rätsep tahab seista selle eest, et maailm ei väsiks Ukrainat toetamast: “Me ei tohi tunda sõjaväsimust, ega harjuda ja jätta Ukrainat üksinda! Seepärast toimubki ühislaulmine just praegu, mil kolm kuud kestnud sõjauudised on muutunud paljudele juba taustamüraks, aga Ukraina vajab jätkuvalt nii rahalist kui ma vaimset tuge ja seda eesmärki meie ühislaulmine täidabki.”