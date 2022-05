Iga artisti õudusunenägu! Robert Linnal juhtus Saksamaal esinedes ebameeldiv äpardus

Linna rääkis, et tuuri viimasel esinemisel tuli tal laval püksinööp eest ära. "Ma olin poolkükkis asendis ja mõtlesin, et kui ma nüüd püsti tõusen, siis kukuvad püksid maha," kirjeldas ta ootamatut olukorda. "Siis tuli Laksbergi soolo ja ma jooksin lava taha, vahetasin kõik riided ära."

Lexsoul Dancemachine avaldas 20. mail suvebriisist pakatava muusikavideo palale "Lazy Breeze", mis on ühtlasi teiseks singliks juunis ilmuvalt lühialbumilt "Lex On The Beach".